Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддерживает замену копеек на шаги. По мнению организации, сейчас это нецелесообразно.

Почему НКЦБФР против замены копеек на шаги?

Регулятор говорит, что такое изменение приведет ко многим сложностям, которые негативно повлияют на рынок, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление НКЦБФР.

Напомним! Речь идет о законопроекте, который предлагает переименовать копейки на шаги. Его зарегистрировал 1 октября 2025 года Председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

Реализация предложенной законопроектом изменения названия разменной монеты Украины приведет к необходимости внесения изменений во многие информационно коммуникационные системы профессиональных участников рынков капитала, в том числе Центрального депозитария ценных бумаг,

– отмечает комиссия.

Эти изменения коснутся и лиц, которые осуществляют деятельность по предоставлению информационных услуг на:

организованных товарных рынках;

а также рынках капитала.

НКЦБФР также отмечает, что замена копеек шагами приведет к:

необходимости переоформления эмитентами ценных бумаг;

а также – свидетельств о выпусках ценных бумаг.

Обратите внимание! Дело в том, что в этих документах указана номинальная стоимость этих бумаг.

Законодательные предложения не имеют экономического обоснования и целесообразности, а является лишь отвлечением ресурсов государства от потребностей безопасности и защиты государства от страны-агрессора,

– объясняет комиссия.

Как говорит НКЦБФР, в результате это изменение приведет к негативным последствиям:

затратам времени и средств (денежные расходы не предусмотрено законопроектом);

отвлечению ресурсов участников рынка, которые должны быть направлены на достижение победы.

Что известно о замене копеек на шаги?