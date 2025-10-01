НБУ запропонував перейменувати копійки на шаги ще торік. У ВРУ уже зареєстровано відповідний законопроєкт.

Що відомо про законопроєкт відносно перейменування копійок?

Цей законопроєкт подав голова ВРУ – Руслан Стефанчук та його заступники, повідомляє 24 Канал із посиланням на законопроєкт №14093.

Як зазначають автори законопроєкту, назва "копійка" має пострадянське походження. А ось "шаг" – питомо українська, що використовувалась у часи УНР і Гетьманщини. Ба більше, гроші з цією назвою уже карбувалися майже століття тому.

Цікаво! У 1918 році Центральна Рада випускала гроші номіналом 10 – 50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року.

Що потрібно знати про шаги:

слово "шаг" походить від староукраїнського "сяг" чи "шеляг";

таку назву можна було зустріти у творах відомих українських письменників, зокрема Лесі Українки та Івана Котляревського.

Коли копійки замінять шагами?

Згідно із законопроєктом, перехід відбуватиметься поступово. Тобто, копійка та "шаг" певний час будуть в обігу паралельно.

Як каже НБУ, додаткових бюджетних витрат для реалізації цього проєкту непотрібно. Адже виготовлення "шагів" здійснюватиметься на тому ж обладнанні.

Зверніть увагу! Прийняття закону хочуть прив'язати до 30-річчя введення гривні. Тобто, він має діяти з 2026 року.

Що потрібно знати про українські гроші зараз?

Нацбанк виводить з обігу 10 копійок. Вилучення відбуватиметься поступово і розпочнеться з 1 жовтня 2025, повідомляє НБУ. Станом на зараз, 10 копійок ще можна використовувати для розрахунків.

Також НБУ поступово замінює старі банкноти. Зокрема, вилучаються купюри, випущені до 2003 року.

Нагадаємо! Раніше регулятор уже виводив з обігу українські копійки номіналом 1, 2, 5 та 25. Зараз їх можна обміняти, аби не втрачати кошти.