НБУ предложил переименовать копейки на шаги еще в прошлом году. В ВРУ уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Что известно о законопроекте относительно переименования копеек?

Этот законопроект подали глава ВРУ Руслан Стефанчук и его заместители, сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №14093.

Как отмечают авторы законопроекта, название "копейка" имеет постсоветское происхождение. А вот "шаг" – исконно украинское, использовавшееся во времена УНР и Гетманщины. Более того, деньги с этим названием уже чеканились почти столетие назад.

Интересно! В 1918 году Центральная Рада выпускала деньги номиналом 10 – 50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года.

Что нужно знать о шагах:

слово "шаг" происходит от староукраинского "сяг" или "шеляг";

такое название можно было встретить в произведениях известных украинских писателей, в частности Леси Украинки и Ивана Котляревского.

Когда копейки заменят шагами?

Согласно законопроекту, переход произойдет постепенно. То есть, копейка и шаг определенное время будут в обращении параллельно.

Как говорит НБУ, дополнительных бюджетных расходов для реализации этого проекта не нужно. Ведь изготовление шагов будет осуществляться на том же оборудовании.

Обратите внимание! Принятие закона хотят привязать к 30-летию введения гривны. То есть, он должен вступить в силу с 2026 года.

Что нужно знать об украинских деньгах сейчас?

Нацбанк выводит из обращения 10 копеек. Изъятие будет происходить постепенно и начнется с 1 октября 2025 года, сообщает НБУ. По состоянию на сейчас, 10 копеек еще можно использовать для расчетов.

Также НБУ постепенно заменяет старые банкноты. В частности, изымаются купюры, выпущенные до 2003 года.

Напомним! Ранее регулятор уже выводил из обращения украинские копейки номиналом 1, 2, 5 и 25. Сейчас их можно обменять, чтобы не терять средства.