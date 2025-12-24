Копійка буде тільки в Росії, Білорусі та Придністров'ї: чому шаг важливий для України

В Україні готуються до перейменування розмінної монети "копійка" на "шаг". Це рішення є історично важливим, адже розриває зв’язок з російськими традиціями грошового обігу.

Чому потрібно перейменувати копійку на шаг?

Упровадження шагу замість копійки є ідеологічним рішенням, яке має вивести Україну з зони впливу Росії. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

18 грудня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про перейменування копійки на шаг. За словами Руслана Стефанчука, для України зараз важливо завершити розпочату у 1996 році грошову реформу.

Руслан Стефанчук Голова Верховної Ради України Це питання не пов’язане з монетою, а з ідеологією. З фінансового погляду воно не забере жодної копійки, жодного шагу з державного бюджету, бо буде додруковуватися на тих самих матеріалах і станках, які друкують теперішню копійку. Але той факт, що копійка сьогодні існує тільки в Росії, Білорусі й невизнаному Придністров'ї, уже говорить про те, що нам не з ними. Нам з тими, хто відновлює свою історію й незалежність, пам'ятає про свою історичну минувшину.

Метою впровадження шагу також є відродження національних традицій України в номінації грошей, адже саме цю назву для дрібної монети використовували в часи Гетьманщини та Української народної республіки.

Наступного року будемо відзначати 30 років, як ми маємо гривню. Тобто ми вийшли з рубльової зони, настав час вийти з копійчаної зони, як говорять деякі наші народні депутати,

– зазначив Руслан Стефанчук.

Що відомо про історію назви "шаг"?