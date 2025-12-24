Чому потрібно перейменувати копійку на шаг?
Упровадження шагу замість копійки є ідеологічним рішенням, яке має вивести Україну з зони впливу Росії. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
18 грудня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про перейменування копійки на шаг. За словами Руслана Стефанчука, для України зараз важливо завершити розпочату у 1996 році грошову реформу.
Це питання не пов’язане з монетою, а з ідеологією. З фінансового погляду воно не забере жодної копійки, жодного шагу з державного бюджету, бо буде додруковуватися на тих самих матеріалах і станках, які друкують теперішню копійку. Але той факт, що копійка сьогодні існує тільки в Росії, Білорусі й невизнаному Придністров'ї, уже говорить про те, що нам не з ними. Нам з тими, хто відновлює свою історію й незалежність, пам'ятає про свою історичну минувшину.
Метою впровадження шагу також є відродження національних традицій України в номінації грошей, адже саме цю назву для дрібної монети використовували в часи Гетьманщини та Української народної республіки.
Наступного року будемо відзначати 30 років, як ми маємо гривню. Тобто ми вийшли з рубльової зони, настав час вийти з копійчаної зони, як говорять деякі наші народні депутати,
– зазначив Руслан Стефанчук.
Що відомо про історію назви "шаг"?
- З пояснювальної записки до законопроєкту 14093 відомо, що назва "шаг" походить від староукраїнського "сяг", тобто "крок" або від слова "шеляг" та є питомою лексичною українською одиницею.
- У часи Української революції у квітні 1918 року Центральна Рада випустила розмінні марки Державної скарбниці 10, 20, 30, 40 і 50 шагів, що були невеликими за номіналом грошима.
- Шаги перебували в обігу до березня 1919 року. Їх скасувала радянська влада й натомість повернула назву "копійка".