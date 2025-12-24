Копейка будет только у России, Беларуси и Приднестровья: почему шаг важен для Украины

В Украине готовятся к переименованию разменной монеты "копейка" на "шаг". Это решение является исторически важным, ведь разрывает связь с российскими традициями денежного обращения.

Почему нужно переименовать копейку на шаг?

Внедрение шага вместо копейки является идеологическим решением, которое должно вывести Украину из зоны влияния России. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

18 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о переименовании копейки на шаг. По словам Руслана Стефанчука, для Украины сейчас важно завершить начатую в 1996 году денежную реформу.

Руслан Стефанчук Председатель Верховной Рады Украины Этот вопрос не связан с монетой, а с идеологией. С финансовой точки зрения оно не заберет ни копейки, ни одного шага из государственного бюджета, потому что будет допечатываться на тех же материалах и станках, которые печатают нынешнюю копейку. Но тот факт, что копейка сегодня существует только в России, Беларуси и непризнанном Приднестровье, уже говорит о том, что нам не с ними. Нам с теми, кто восстанавливает свою историю и независимость, помнит о своем историческом прошлом.

Целью внедрения шага также является возрождение национальных традиций Украины в номинации денег, ведь именно это название для мелкой монеты использовали во времена Гетманщины и Украинской народной республики.

В следующем году будем отмечать 30 лет, как мы имеем гривну. То есть мы вышли из рублевой зоны, пришло время выйти из копеечной зоны, как говорят некоторые наши народные депутаты,

– отметил Руслан Стефанчук.

Что известно об истории названия "шаг"?