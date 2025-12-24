Почему нужно переименовать копейку на шаг?

Внедрение шага вместо копейки является идеологическим решением, которое должно вывести Украину из зоны влияния России. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

18 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о переименовании копейки на шаг. По словам Руслана Стефанчука, для Украины сейчас важно завершить начатую в 1996 году денежную реформу.

Руслан Стефанчук Председатель Верховной Рады Украины Этот вопрос не связан с монетой, а с идеологией. С финансовой точки зрения оно не заберет ни копейки, ни одного шага из государственного бюджета, потому что будет допечатываться на тех же материалах и станках, которые печатают нынешнюю копейку. Но тот факт, что копейка сегодня существует только в России, Беларуси и непризнанном Приднестровье, уже говорит о том, что нам не с ними. Нам с теми, кто восстанавливает свою историю и независимость, помнит о своем историческом прошлом.

Целью внедрения шага также является возрождение национальных традиций Украины в номинации денег, ведь именно это название для мелкой монеты использовали во времена Гетманщины и Украинской народной республики.

В следующем году будем отмечать 30 лет, как мы имеем гривну. То есть мы вышли из рублевой зоны, пришло время выйти из копеечной зоны, как говорят некоторые наши народные депутаты,

– отметил Руслан Стефанчук.

Что известно об истории названия "шаг"?