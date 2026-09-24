Єдиний НПЗ Сербії знову в центрі уваги

У четвер, 24 вересня, NIS наголосила на важливості безперебійної роботи свого заводу для енергетичної стабільності Сербії, передає Reuters. Компанія забезпечує до 80% місцевого ринку пального.

Однак контрольний пакет її акцій (56,16%) досі належить російським "Газпром нафті" та "Газпрому", тоді як лише 29,9% – уряду країни, а решта – дрібним акціонерам та співробітникам.

Новий санкційний виняток дав би змогу продовжувати імпорт "чорного золота" до завершення запланованого продажу частки країни-агресорки угорській нафтогазовій компанії MOL.

До слова, Вашингтон наполягає на виході російських власників із капіталу підприємства, тому до укладення угоди NIS уже неодноразово отримувала тимчасові дозволи на роботу.

Важливо! Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти NIS у жовтні 2025 року. Обмеження стали частиною ширших заходів проти енергетичного сектору Росії через її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Дональд Трамп також підписав закон покійного сенатора Ліндсі Грема, покликаний посилити економічний тиск на Кремль. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв.

Щоправда, у Нью-Делі вже попередили американців про можливі наслідки для двосторонніх відносин і міжнародного енергоринку. Водночас індійська сторона наголосила, що й надалі обиратиме постачальників відповідно до власних потреб.