Звідки постачають нафту компанії NIS?

Відновлення імпорту дозволить перезапустити єдиний нафтопереробний завод країни у Панчеві й уникнути дефіциту пального взимку, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Не всі рвуть зв’язки з Кремлем: одна з країн Європи уклала газову угоду з Росією

Здійснюватимуть постачання через Адріатичний нафтопровід у Хорватії, який наразі залишається єдиним маршрутом для транспортування нафти трубопроводом до Сербії.

Першу партію обсягом 85 тисяч тонн доставлять з термінала в хорватському місті Омішал, де вона вже зберігається. Це іракська нафта Kirkuk.

Пізніше в січні NIS отримає меншу партію нафти Es Sider з Лівії.

За розрахунками, цих обсягів вистачить для роботи заводу щонайменше дев’ять днів за умови повного завантаження,

– пише видання.

У компанії заявили, що очікують доставку сирої нафти на Панчевський НПЗ вже наступного тижня, а також планують імпорт додаткових обсягів.

Зауважте! У компанії деталі постачань не коментують. Проте оператор нафтопроводу JANAF, який забезпечує імпорт, заявив, що готовий транспортувати нафту протягом усього строку дії дозволу.

Які санкції США запровадили проти NIS?

США запровадили санкції проти NIS у жовтні минулого року в межах ширших заходів проти енергетичного сектору Росії через війну проти України. Це призвело до зупинки єдиного в Сербії нафтопереробного заводу, який забезпечує близько 80% внутрішнього ринку, пише Barron's.

Проте Вашингтон надав тимчасову дозвільну ліцензію компанії до 23 січня. Це дало їй невеликий проміжок часу, щоб закупити партії нафти для НПЗ та забезпечити країну пальним на тлі зимового зростання попиту.

У неділю, 4 січня, президент Сербії Александар Вучич анонсував, що NIS відновить виробництво після 36-денної перерви:

за його словами, нафтопереробний завод запрацює 17 або 18 січня;

повноцінне виробництво стартує 25 – 26 січня.

Я очікую, що перші 85 тисяч тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня,

– заявив Вучіч.

Важливо! Раніше сербський уряд переконував, що країна має достатні запаси пального. Однак припинення постачань сирої нафти через санкції викликало занепокоєння у суспільстві через можливий дефіцит.

Що ще треба знати про компанію NIS?