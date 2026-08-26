Що відбувається в "Сенс Банку"

У центрі історії – 150 мільйонів гривень для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. За версією слідства, кошти легалізували через низку рахунків підставних компаній, а для проведення операцій використовували держбанк. Детальніше про ситуацію розповідає 24 Канал.

Після розголосу уряд відреагував кадровими рішеннями. Кабмін вирішив відсторонити Миколу Гладишенка від виконання повноважень у наглядовій раді, а також ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака.

Водночас ситуацією зацікавився НБУ. 21 серпня регулятор повідомив про позапланові перевірки, під час яких має з'ясувати обставини можливого втручання в автоматизовану систему "Сенс Банку". Зокрема, чи давало керівництво відповідні вказівки працівникам та чи дотримувалася фінустанова вимог законодавства про фінансовий моніторинг під час операцій із внесення застави.

Важливо! Окремо в НБУ категорично заперечили можливість того, що регулятор міг втрутитися в автоматизовану систему банку або надати дозвіл на проведення незаконної операції.

Уже 24 серпня до складу наглядової ради приєднався новий незалежний член Петер Новак. Окрім того, 25 серпня в "Сенс Банку" повідомили про тимчасове відсторонення директора Департаменту фінансового моніторингу від виконання обов'язків – працівнику заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку.

АТ "Сенс Банк" зацікавлений у повному з'ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства,

– заявили у фінустанові.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Корецький доручив Мінфіну активізувати процес продажу "Сенс Банку". Паралельно відомство разом із НБУ має розв'язати накопичені проблеми фінустанови та забезпечити належне корпоративне управління. Отримані кошти планують спрямувати на фінансування Сил оборони.