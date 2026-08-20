Що оголосив Пишний щодо ситуації довкола "Сенс банку"

Це означає, що Гладишенко не може бути членом наглядової ради, про що наголосив Андрій Пишний у своєму дописі у Фейсбуці.

Ба більше, НБУ також висунув акціонеру банку відповідну вимогу – невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Миколи Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради. Мова йде про припинення повноважень, а не відсторонення від них.

Як пояснив Пишний, після оприлюднення у травні "плівок Міндіча", Нацбанк ініціював перевірку відповідності голови наглядової ради "Сенс Банку" встановленим законодавством критеріям незалежності та відкрив відповідне адміністративне провадження.

Андрій Пишний Глава НБУ Важливо: самі по собі оприлюднені тоді матеріали не були достатньою підставою для ухвалення відповідного регуляторного рішення. Національний банк має діяти не на підставі припущень чи публічного резонансу, а на підставі достатніх і належних фактів.

Згідно з інформацією, регулятор двічі звертався до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для оцінки незалежності Гладишенка.

Правоохоронні органи не розкрили матеріалів, посилаючись на обмеження, які пов’язані з досудовим розслідуванням.

Національний банк продовжив власну перевірку в межах наглядових повноважень.

На період проведення перевірки Микола Гладишенко за власною ініціативою самоусунувся від виконання своїх повноважень.

Але НАБУ оприлюднило відеоматеріали щодо операції "Форест Гамп". Матеріали містять важливі факти та інформацію з матеріалів досудового розслідування, що стосуються "Сенс Банку" та його посадових осіб.

Після отримання нової інформації Комітет невідкладно провів її оцінку в межах уже відкритого адміністративного провадження.

За результатами роботи Комітет дійшов висновку про наявність достатніх підстав для визнання голови наглядової ради "Сенс Банку" таким, що не відповідає встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Незалежність члена наглядової ради ніколи не була формальністю. Вона означає здатність ухвалювати рішення виключно в інтересах банку, без впливу акціонера, посадових чи інших сторонніх осіб. Якщо існують обґрунтовані факти, які свідчать про залежність від такого впливу, особа не може вважатися незалежним членом наглядової ради,

– пояснив очільник НБУ.

НБУ також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради банку.

Пишний також додав, що оприлюднені матеріали дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладишенка мало лише формальний характер, а фактично він продовжував впливати на діяльність банку.

Зокрема, за результатами цього адміністративного провадження буде визначено наслідки, що стосуватимуться складу наглядової ради.

Підкреслюється, що Нацбанк досліджуватиме всі нововиявлені факти та співпрацюватиме з правоохоронними органами. Водночас триває робота над іншими рішеннями.

Нагадаємо, що 20 серпня НАБУ провело обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банк", зокрема, у Миколи Гладишенка. У "Сенс банку" повідомили, що співпрацюють з уповноваженими органами.

Ввечері 20 серпня уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного "Сенс Банку", а також голови правління банку.