Низка топпосадовців банку є учасниками операції "Форест Гамп". Про долю Sense bank розповів прем'єр-міністр України у своїх соцмережах.

Що сказав Корецький?

Український прем'єр повідомив, що Міністерство фінансів вже отримало чітке завдання забезпечити максимальну прозорість, конкурентність та ефективність продажу. Паралельно з підготовкою угоди Мінфін разом із Національним банком України мають вирішити всі накопичені проблеми у фінансовій установі.

Головною метою цієї співпраці є вибудовування якісного та прозорого корпоративного управління всередині банку. Урядовець підкреслив, що кошти, отримані від продажу фінансової установи, спрямують на фінансування нагальних потреб Сил оборони України.