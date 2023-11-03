Колишнього короля криптосвіту визнали винним у крадіжці мільярдів доларів та створенні масштабної шахрайської схеми. Федеральне журі присяжних Нью-Йорка визнало його винним за всіма звинуваченнями, які проти нього висували. Йдеться про сім пунктів.

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Екскороля криптосвіту визнали винним у шахрайстві

У результаті його загрожує по 20 років ув'язнення за кожне із найбільш серйозних звинувачень. Ба більше, сторона обвинувачення заявила, що Сем Бенкман-Фрід "провів одну з найбільших фінансових шахрайських схем в американській історії". Суддя призначив дату винесення вироку на березень.

По суть цей вирок завершує історію стрімкого краху Бенкмана-Фріда, яка тягнеться з 2022 року, коли криптобіржу FTX оцінювали у 32 мільярди доларів. Нагадаємо кілька деталей про початок цієї епопеї:

У листопада 2022 року цифрова імперія Сема Бенкмана-Фріда, яка нараховувала понад 130 організацій, подала документи про банкрутство;

Масштабна криза з криптобіржею FTX сколихнула світ після того, як різко обвалився курс токена FTT, а користувачі почали активно виводити свої кошти;

У результаті всього за день засновник FTX втратив 94% свого капіталу, який до цього оцінювали у 16 мільярдів доларів.

Водночас деякі прихильники криптовалют заявили, що вирок для засновника криптобіржі FTX свідчить про завершення епохи ризикових і неправомірних практик. Також звучать голоси, що це рішення стало підтвердженням, що сектор криптовалют має слабкі місця, які приваблюють злочинців, хакерів та держави-вигнанці.

Крипторинки просіли після вердикту, але втрати в основному вдалося стримати. На момент створення цього матеріалу, загальна капіталізація ринку криптовалют становить 1,31 трильйона доларів, за даними CoinMarketCap.