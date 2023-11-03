Бывшего короля криптомира признали виновным в краже миллиардов долларов и создании масштабной мошеннической схемы. Федеральное жюри присяжных Нью-Йорка признало его виновным по всем выдвигавшим против него обвинениям. Речь идет о семи пунктах.

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Экс-короля криптомира признали виновным в мошенничестве

В результате его грозит по 20 лет за каждое из наиболее серьезных обвинений. Более того, сторона обвинения заявила, что Сэм Бенкман-Фрид "провел одну из крупнейших финансовых мошеннических схем в американской истории". Судья назначил дату вынесения приговора на март.

В сущности этот приговор завершает историю стремительного крушения Бенкмана-Фрида, которая тянется с 2022 года, когда криптобиржу FTX оценивали в 32 миллиарда долларов. Напомним несколько деталей о начале этой эпопеи:

В ноябре 2022 года цифровая империя Сэма Бенкмана-Фрида, насчитывавшая более 130 организаций, подала документы о банкротстве;

Масштабный кризис с криптобиржей FTX всколыхнул мир после того, как резко обрушился курс токена FTT, а пользователи начали активно выводить свои средства;

В результате всего за день основатель FTX потерял 94% своего капитала, который до этого оценивали в 16 миллиардов долларов.

В то же время, некоторые сторонники криптовалют заявили, что приговор для основателя криптобиржи FTX свидетельствует о завершении эпохи рисковых и неправомерных практик. Также звучат голоса, что это решение стало подтверждением, что сектор криптовалют имеет слабые места, которые привлекают преступников, хакеров и страны-изгои.

Крипторынки просели после вердикта, но потери в основном удалось сдержать. На момент создания этого материала, общая капитализация рынка криптовалют составляет 1,31 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap.