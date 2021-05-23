Секрети успішного виходу на пенсію: що радять мільярдери та гуру інвестицій

У сучасному світі досить складно обрати справді ефективні поради щодо фінансів. Зокрема, це стосується й пенсійних заощаджень. На цьому фоні поради інвестиційних гуру стають надважливими.

Воррен Баффет, Роберт Кійосакі, Марк Кубан та інші ікони світу фінансів та інвестицій відкрили деякі секрети успішної підготовки до пенсії.

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Купуйте індексні фонди

Легендарний Воррен Баффет протягом десятиліть ділився порадами щодо інвестицій з всіма, хто був готовий його слухати. Одна з принципових порад Баффета – купуйте індексні фонди. Інвестор не надто вірить у здатність активних управителів капіталами випередити індекс S&P 500. Саме тому він розпорядився інвестувати 90% свого капіталу в індексні фонди після його відходу від справ.

Індексний фонд Це вид пайового інвестиційного фонду або біржового інвестиційного фонду, організований таким чином щоб за деякими заданими правилами слідувати за певним набором базових інструментів.

Уникайте боргів на кредитних картах

Мільярдер Марк Кубан запевняє, що цей крок дозволить вивільнити кошти для заощаджень та інвестицій. За його словами накопичення боргів по кредитній карті – найгірше вкладення грошей, яке може зробити людина. Будь-яка сума, яку ви повинні заплатити у вигляді відсотків по кредитній карті, – це просто гроші на вітер, які можна було б використати для підготовки фінансової подушки. Кубан додав, що середня процентна ставка по кредитці з балансом у 10 тисяч доларів становить 14,75%. Тож, за рік власники кредиток платять 1475 доларів у якості відсотків, хоча ці гроші можна було б інвестувати.

Пенсійні накопичення повинні бути послідовними та простими

Відомий фінансист Дейв Ремсі переконаний, що пенсійні збереження мають бути максимально простими. На його думку, набагато важливіше інвестувати послідовно, ніж шукати загадкову схему "швидкого збагачення" задля досягнення своїх пенсійних цілей. Ремсі радить починати інвестувати тільки тоді, коли ви досягнули фінансової стабільності. Також він застерігає від вкладання коштів у ті сфери, які вам не знайомі.

Зрозумійте різницю між інвестуванням та спекуляціями

За програмою пенсійного забезпечення Ремсі, найкраще відкладатина пенсійні рахунки до вирахування податків. Для цього Ремсі рекомендує інвестувати в пайові інвестиційні фонди зі зростальними акціями зі стабільною прибутковістю не менше п'яти років.

Канадський бізнесмен Кевін О'Лірі вважає, що для того, щоб успішно підготуватися до пенсії необхідно зосередитися на довготривалому інвестиційному плані.

Мій стиль – відкладати гроші на все життя і залишати їх вкладеними. Як тільки у вас буде достатньо коштів для фінансової бази, ви можете використовувати будь-які додаткові гроші, які ви можете, вкласти в денну торгівлю,

– підмітив О'Лірі.

Поради інвесторів щодо пенсії / Фото Getty Images

Зачекайте, щоб придбати окремі акції

Ексменеджер хедж-фонду Джим Крамер є втілення головних характеристик біржового трейдера. Для людей, які хочуть підготуватися до пенсії, Крамер радить почати свій шлях з інвестування в індексні фонди. Це стане базою інвестиційного портфеля. І лише після цього варто почати обирати окремі акції для пенсійного портфеля.

Купуйте активи, які генерують грошовий потік

Автор бестселеру "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі вважає, що більшість людей готуються до пенсії неправильно. Замість традиційних методів (IRA та планів 401), він радить купувати активи, які генерують грошовий потік. Зокрема, йдеться про нерухомість, нафтові свердловини, бізнес тощо. Кійосакі зізнався, що він та його дружина інвестують саме за таким планом.

Кожного місяця від цих інвестицій на наші рахунки надходять гроші, які покривають наші витрати,

– розповів інвестор.

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Дотримуйтеся обраного курсу

У своєму листі акціонерам у 2018 році Воррен Баффет зазначив, що ринки загалом "поводяться" раціонально, проте завжди залишається простір для ефекту божевілля. Саме тому він радить інвесторам дотримуватися обраного курсу: "ігнорувати страхи та ентузіазм натовпу і зосередитися на кількох простих принципах". Іншими словами, варто інвестувати в довгостроковій перспективі і не дуже захоплюйтеся емоціями фондового ринку.