Секреты успешного выхода на пенсию: что советуют миллиардеры и гуру инвестиций

В современном мире достаточно сложно выбрать действительно эффективные советы по финансам. В частности, это касается и пенсионных сбережений. На этом фоне советы инвестиционных гуру имеют исключительную важность.

Уоррен Баффет, Роберт Кийосаки, Марк Кубан и другие иконы мира финансов и инвестиций открыли некоторые секреты успешной подготовки к пенсии.

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Покупайте индексные фонди

Легендарный Уоррен Баффет в течение десятилетий делился советами по инвестициям со всеми, кто был готов его слушать. Один из принципиальных советов Баффета – покупайте индексные фонды. Инвестор не слишком верит в способность активных управляющих капиталами опередить индекс S&P 500. Именно поэтому он распорядился инвестировать 90% своего капитала в индексные фонды после его ухода от дел.

Индексный фонд Это вид паевого инвестиционного фонда или биржевого инвестиционного фонда, организован таким образом, чтобы по некоторым заданным правилам следовать по определенному набору базовых инструментов.

Избегайте долгов на кредитных картах

Миллиардер Марк Кьюбан уверяет, что этот шаг позволит высвободить средства для сбережений и инвестиций. По его словам, накопления долгов по кредитной карте –это крайне плохое вложения денег, которое может сделать человек. Любая сумма, которую вы должны заплатить в виде процентов по кредитной карте – это просто деньги на ветер, которые можно было бы использовать для подготовки финансовой подушки. Кьюбан добавил, что средняя процентная ставка по кредитке с балансом в 10 тысяч долларов составляет 14,75%. Поэтому, за год владельцы кредиток платят 1475 долларов в качестве процентов, хотя эти деньги можно было бы инвестировать.

Пенсионные накопления должны быть последовательными и простыми

Известный финансист Дэйв Рэмси убежден, что пенсионные хранения должны быть максимально простыми. По его мнению, гораздо важнее инвестировать последовательно, чем искать загадочную схему "быстрого обогащения" для достижения своих пенсионных целей. Рэмси советует начинать инвестировать только тогда, когда вы достигли финансовой стабильности. Также он предостерегает от вложения средств в те сферы, которые вам не знакомы.

Поймите разницу между инвестированием и спекуляциями

По программе пенсионного обеспечения Рэмси, лучший откладыватьна пенсионные счета до вычета налогов. Для этого Рэмси рекомендует инвестировать в паевые инвестиционные фонды со зростальнимы акциями со стабильной доходностью не менее пяти лет.

Канадский бизнесмен Кевин О'Лири считает, что для того, чтобы успешно подготовиться к пенсии необходимо сосредоточиться на длительном инвестиционном плане.

Мой стиль – откладывать деньги на всю жизнь и оставлять их вложенными. Как только у вас будет достаточно средств для базы, вы можете использовать любые дополнительные деньги, которые вы можете, вкложить в дневную торговлю,

– заметил О'Лири.

Советы инвесторов относительно пенсии / Фото Getty Images

Подождите, чтобы приобрести отдельные акции

Бывший менеджер хедж-фонда Джим Крамер является воплощение главных характеристик биржевого трейдера. Для людей, которые хотят подготовиться к пенсии, Крамер советует начать свой путь с инвестирования в индексные фонды. Это станет базой инвестиционного портфеля. И только после этого стоит начать выбирать отдельные акции для пенсионного портфеля.

Покупайте активы, генерирующие денежный поток

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки считает, что большинство людей готовятся к пенсии неправильно. Вместо традиционных методов (IRA и планов 401), он советует покупать активы, генерирующие денежный поток. В частности, речь идет о недвижимости, нефтяных скважинах, бизнесе. Кийосаки признался, что он и его жена инвестируют именно по такому плану.

Каждый месяц от этих инвестиций на наши счета поступают деньги, которые покрывают наши расходы,

– рассказал инвестор.

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Придерживайтесь выбранного курса

В своем письме акционерам в 2018 году Уоррен Баффет отметил, что рынки в целом "ведут себя" правильно, однако всегда остается пространство для эффекта безумие. Именно поэтому он советует инвесторам придерживаться выбранного курса: "игнорировать страхи и энтузиазм толпы и сосредоточиться на нескольких простых принципах". Иными словами, стоит инвестировать в долгосрочной перспективе и не очень увлекайтесь эмоциями фондового рынка.