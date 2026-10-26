Саудівська Аравія готує незвичайний нафтовий маневр на тлі війни

Що відомо про майбутню угоду

У понеділок, 26 жовтня, міністри енергетики обох країн повідомили про плани зберігати саудівське "чорне золото" в сінгапурських підземних печерах Jurong Rock починаючи з другої половини 2027 року, передає Reuters.

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Рішення ухвалили після того, як війна суттєво порушила транзит енергоносіїв через Ормузьку протоку. Це змусило країни швидко скорочувати запаси та викликало серйозне занепокоєння щодо рівня резервів у всьому світі. До того ж до початку масштабних бойових дій Азія купувала дві третини нафти саме з Близького Сходу.

Як пояснив міністр енергетики, торгівлі та промисловості Тан Сі Ленг, ця домовленість підвищує стійкість ланцюга постачання саудівської сировини та безпосередньо гарантує енергетичну безпеку Сінгапуру в разі нових перебоїв. Також чиновник зазначив, що Saudi Aramco підпише відповідний меморандум про взаєморозуміння з Управлінням енергетичного ринку та компанією JTC Corp, а завершити переговори планують уже протягом кількох місяців.

Наближення запасів до ключових азійських ринків зробить нашу логістичну мережу гнучкішою, а також сприятиме готовності Сінгапуру до можливих викликів– міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман Аль-Сауд.

Де розташований острів Джуронг: дивіться на карті

До слова, підземні сховища на острові Джуронг розташовані на глибині 150 метрів. Вони здатні вмістити до 1,47 мільйона кубометрів рідких вуглеводнів, зокрема нафти й конденсату. Це еквівалентно приблизно 9 мільйонам барелів.

Нагадаємо, наразі Saudi Aramco вже зберігає "чорне золото" в Японії та Південній Кореї, де місцеві уряди мають першочергове право на його придбання в разі несподіваного дефіциту. Окрім того, обходити Ормузьку протоку королівству допомагає відновлений після атак нафтопровід East – West.