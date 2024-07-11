Саудовская Аравия выступает против конфискации российских активов, которые заморозили после начала полномасштабной войны России против Украины. Речь идет о примерно 300 миллиардах долларов.

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Позиция Саудовской Аравии по конфискации замороженных активов России

Министерство финансов Саудовской Аравии даже пригрозило продажей европейских долговых авуаров. В частности, они вспомнили о долге, выданный французским казначейством. Об этом сообщили два источника.

Что такое авуары Это денежные документы (чеки, векселя, переводы, аккредитивы), с помощью которых осуществляются платежи и оплачиваются обязательства их владельцев

Авуары Саудовской Аравии в евро и французских облигациях могут оценивать в десятки миллиардов евро. В то же время указывают, что эти активы могут быть недостаточно большими, чтобы иметь существенное значение, если их продать.

К теме! Также добавляют, что позиция Саудовской Аравии могла влиять на нежелание некоторых стран поддержать конфискацию замороженных активов России. Чиновники в Европе обеспокоены тем, что другие государства решили последовать примеру королевства.

Позже Министерство финансов Саудовской Аравии заявило, что таких угроз не было. В ведомстве заявили, что их отношения с G7 и другими странами связаны с взаимным уважением. Также в заявлении говорится, что они продолжают "обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы".

Однако есть информация, что один чиновник из Саудовской Аравии заявил, что выше упомянутые угрозы – это не стиль правительства. Однако он заметил, что возможно, очертил странам-членам G7 потенциальные последствия любых захватов.