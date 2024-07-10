Скільки грошей вдалось зібрати для "Охматдиту"

Як повідомив Олег Гороховський, співвласник Mono, спільними зусиллями вдалось зібрати 300 мільйонів гривень.

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Це було легендарно! Банку розбито. Усім дякуємо,

– написав Олег Гороховський.

Загалом приблизно 50 компаній виділили значні кошти на допомогу дитячій лікарні. Серед них є PrivatBank, McDonald's Ukraine, Genesis, EPAM Ukraine, Investment Capital Ukraine (ICU), Епіцентр К, "Нова Пошта", Slots City та інші.

Скільки коштів виділить держава

Президент України анонсував виділення коштів на відбудову дитячої лікарні "Охматдит". Поки мовиться про 400 мільйонів гривень. За його словами, нині є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Згодом буде ще 300 мільйонів.

Нагадаємо! 8 липня у Києві внаслідок ракетної атаки було пошкоджено будівлю дитячої лікарні "Охматдит". За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, окупанти цілеспрямовано атакували лікарню. Нині відомо про 34 загиблих та 117 поранених.