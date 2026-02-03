Ця заборона вдарить по Росії: ЄС може ухвалити нове рішення
- ЄС розглядає можливість заборони імпорту металів з Росії, таких як іридій, родій, платина та мідь.
- Санкції вже вплинули на російські метали, включаючи заборону Великої Британії на торгівлю міддю з Росії з 2024 року.
Наразі інформацію про можливі заборони подали лише анонімні джерела. За їхніми словами, нові обмеження, які планує впровадити ЄС, стосуватимуться низки металів з Росії.
Що відомо про обмеження, щодо металів від ЄС?
Наразі обмеження ще не утверджені. Спочатку їх мають підтримати всі держави-члени ЄС, повідомляє Bloomberg.
Зверніть увагу! Ці обмеження планують впровадити в рамках нових санкцій ЄС проти Росії.
Імовірно, під заборону потраплять:
- іридій;
- родій;
- платина;
- мідь.
Цю заборону планують впровадити на фоні того, що ринки для цих металів обмежені. Наприклад, вартість міді сягнула рекордного цінового максимуму, зокрема, через обмежену пропозицію. Також відчувається дефіцит платини зараз.
Російські метали поступово витісняються з основних торгових центрів. Санкції Великої Британії забороняють торгівлю або поставку міді російського походження, виробленої після 13 квітня 2024 року, на Лондонській біржі металів, тоді як Лондонський ринок платини та паладію виключив російські НПЗ зі свого списку постачань у 2022 році,
– повідомляє видання.
Внаслідок впровадження цих заходів, відчутно скоротився попит на російські метали, повідомляє Мінфін Великої Британії. Навіть серед промислових споживачів.
Важливо! Наразі невелика кількість металів з Росії потрапляє на європейський ринок. Хоча основні постачання усе ж спрямовані на Азію.
До чого призведуть нові обмеження ЄС?
Якщо ЄС таки впровадить ці обмеження, імовірно, вони найбільше стосуватимуться ПАТ "ГМК "Норильський нікель". Для розуміння, це найбільша російська гірничовидобувна компанія.
Зауважимо, що раніше проти цієї компанії не водили санкції. Річ у тім, що це підприємство є важливою ланкою для світової промисловості. Зокрема, саме на ПАТ "ГМК "Норильський нікель" припадає приблизно 40% світового паладію.
До того ж саме ця компанія є найбільшим російським виробником низки інших металів. Йдеться про платину, родій, іридій, мідь.