Youtube заблокував канал Московської фондової біржі: що стало причиною

Московська фондова біржа отримала ще один удар. Річ у тому, що відеохостинг Youtube, який належить компанії Google, ухвалив важливе рішення щодо російської платформи.

Відеохостинг Youtube заблокував канал "Московська біржа". Фондова біржа використовувала американську платформу для трансляції своїх заходів та публікації навчальних відео.

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Youtube заблокував канал Мосбіржі

На сторінці Московської біржі в YouTube вказано, що цей акаунт заблокований за порушення правил використання відеохостингу. Загалом для фондової біржі стає все складнішою із запровадження нових санкцій США. Нагадаємо, що 12 червня Мосбіржу внесли до американського санкційного списку.

Після цього Московська біржа повідомила про припинення операцій з доларом та євро. У Росії визнали, що вони були вимушені піти на цей крок через нові санкції США.

Крім того, Казахська біржа прагне викупити свої акції у Московської біржі. Цікаво, що такий варіант подій розглядали ще восени 2022 року. Ба більше, у Казахстані навіть пропонують інвесторам віддати російські акції та облігації за пів ціни.