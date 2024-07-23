Youtube заблокировал канал Московской фондовой биржи: что стало причиной

Московская фондовая биржа получила еще один удар. Дело в том, что видеохостинг Youtube, который принадлежит компании Google, принял важное решение относительно российской платформы.

Видеохостинг Youtube заблокировал канал "Московская биржа". Фондовая биржа использовала американскую платформу для трансляции своих мероприятий и публикации обучающих видео.

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Youtube заблокировал канал Мосбиржи

На странице Московской биржи в YouTube указано, что этот аккаунт заблокирован за нарушение правил использования видеохостинга. В целом для фондовой биржи становится все сложнее с введением новых санкций США. Напомним, что 12 июня Мосбиржу внесли в американский санкционный список.

После этого Московская биржа сообщила о прекращении операций с долларом и евро. В России признали, что они были вынуждены пойти на этот шаг из-за новых санкций США.

Кроме того, Казахская биржа стремится выкупить свои акции у Московской биржи. Интересно, что такой вариант событий рассматривали еще осенью 2022 года. Более того, в Казахстане даже предлагают инвесторам отдать российские акции и облигации за полцены.