Китайські банки покидають Московську фондову біржу: що відбувається

Санкції США продовжують тиснути на Росію. Зокрема, на ці обмеження зважають й інші країни, компанії та банки яких працюють на ринку агресора.

Китайські банки, які продовжують працювати на російському ринку, вирішили покинути Московську фондову біржу, інформують російські ЗМІ. Нагадаємо, що російський ринок цінних паперів потрапив під санкції США.

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Китайські банки йдуть з Мосбіржі

На Мосбіржі в останні тижні фіксують значне скорочення середнього розміру угоди на торгах китайською валютою. Порівняно з травнем цей показник знизився на 14% до 1,89 мільйона рублів. Варто додати, що це найнижчий рівень з лютого 2023 року.

Паралельно істотно зріс оборот позабіржового ринку юаня. Протягом червня таких угод уклали на 27% більше, ніж в травні на 1,98 трильйона рублів. Також внутрішньоденні обороти тричі оновлювали рекордні рівні, перетинаючи позначку у 200 мільярдів рублів на день.

Ці дані свідчать, що потоки юаня, які надходять в Росії за продаж нафти до Китаю, переходять з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими Мосбіржа зупинила 13 червня 2024 року.