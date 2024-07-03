Китайские банки покидают Московскую фондовую биржу: что происходит

Санкции США продолжают давить на Россию. В частности, на эти ограничения учитывают и другие страны, компании и банки которых работают на рынке агрессора.

Китайские банки, которые продолжают работать на российском рынке, решили покинуть Московскую фондовую биржу, информируют российские СМИ. Напомним, что российский рынок ценных бумаг попал под санкции США.

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Китайские банки уходят с Мосбиржи

На Мосбирже в последние недели фиксируют значительное сокращение среднего размера сделки на торгах китайской валютой. По сравнению с маем этот показатель снизился на 14% до 1,89 миллиона рублей. Стоит добавить, что это самый низкий уровень с февраля 2023 года.

Параллельно существенно вырос оборот внебиржевого рынка юаня. В течение июня таких сделок заключили на 27% больше, чем в мае на 1,98 триллиона рублей. Также внутридневные обороты трижды обновляли рекордные уровни, пересекая отметку в 200 миллиардов рублей в день.

Эти данные свидетельствуют, что потоки юаня, которые поступают в России за продажу нефти в Китай, переходят с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми Мосбиржа остановила 13 июня 2024 года.