"Мінус третина бюджету Кремля": чи може Китай та Індія замінити російську нафту

Російські нафтові гіганти "Роснефть" і "Лукойл" опинилися під американськими санкціями. До їх запровадження 60% відсотків нафти Росії купував Китай, 20% – Індія, 8% – Туреччина, 9% експорту припадало на тіньовий танкерний флот, ще 3,5% на продаж Угорщині і Словаччині через нафтопровід "Дружба".

Такі дані в етері 24 Каналу навів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що навряд чи Китай сьогодні відмовиться від купівлі російської нафти, тож основний покупець для Росії зберігатиметься.

Дивіться також Наслідки санкцій США: Казахстан вирішує, що робити з частками російського "Лукойла" в проєктах

Китай вимагатиме від Росії більшу знижку

В умовах введення Трампом санкцій стосовно Росії, як припускає Пендзин, Китай для збереження купівлі російської нафти вимагатиме від країни-агресорки більшої знижки на неї.

"Коли ми говоримо про доходи, то вони складаються з двох частин: загальний обсяг продажу, ціна за одиницю. Я розповів, як розподіляється обсяг, а от щодо ціни за одиницю склалася цікава ситуація. Для того, щоб зацікавити великих покупців нафти, росіяни до сьогодні давали їм 5 доларів знижки на нафту", – розповів Пендзин.

Якщо сьогодні ціна на марку нафти Brent складає 64 долари, то Urals (російська) становить 60 доларів. Якщо відмінусувати ще знижку в 5 доларів, то ціна російської нафти дорівнюватиме 54 – 55 доларів за барель. А це менша цифра, ніж Росія закладала у свій федеральний бюджет, тому дефіцит казни й зростав.

Але проблема в іншому, Китай вже сказав, що він купуватиме російську нафту за умови збільшення цих відсотків – до 8 доларів за барель (знижка). Це дуже багато,

– пояснив Пендзин.

Індія буде вимушена відмовитися від нафти Росії

З Індією, як зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, ситуація ще складніша. Якщо в торгівлі з Китаєм всі операції здійснюються в юанях, то Індія у 2023 році пробувала розраховуватися з Росією рупіями. Російські нафтові компанії тоді накопичили рупій на 30 мільярдів доларів. Вони так їх нікуди й не змогли подіти.

Починаючи з 2024 року всі операції з продажу нафти в Індію відбуваються у доларах. Введення санкцій проти російських нафтових фірм автоматично означає, що будуть заблоковані всі операції в доларах. Саме через це і лунають заяви, що Індія готова відмовитися від купівлі нафти Росії.

Обсяг у 20% Індія може замістити дуже легко, як і Туреччина. Це готова зробити Перська затока. Саудівська Аравія готова збільшити добовий видобуток нафти на своїх родовищах. Якби відмовився і Китай, а там 60%, то це було б важко замістити,

– озвучив Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу наголосив на тому, що вся ця ситуація дуже суттєво вплине на економіку Росії.

"30% доходів російського бюджету – це нафтодолари. Якщо Індія відмовиться купувати російську нафту, то загальний обсяг доходів російського бюджету зменшиться на третину. Росіянам ці гроші перекрити іншими доходами немає звідки. Навіть збільшення податків всередині країни не врятує ситуацію", – переконаний Пендзин.

Той прогнозний показник дефіциту, який Росія заклала на 2026 рік (4 трильйони рублів) насправді складатиме в два рази більше. Це при тому, що у 2025 році, згідно з прогнозом Пендзина, російський Фонд національного добробуту вичерпається. Це призведе до того, що Росія вимушена буде зменшувати видатки на різні сфери життя, зокрема й соціальну.

Що відбувається після оголошення санкцій проти Росії?