"Минус треть бюджета Кремля": может ли Китай и Индия заменить российскую нефть

Российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл" оказались под американскими санкциями. До их введения 60% процентов нефти России покупал Китай, 20% Индия, 8% Турция, 9% экспорта приходилось на теневой танкерный флот, еще 3,5% на продажу Венгрии и Словакии через нефтепровод "Дружба".

Такие данные в эфире 24 Канала привел исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что вряд ли Китай сегодня откажется от покупки российской нефти, поэтому основной покупатель для России будет сохраняться.

Китай будет требовать от России большую скидку

В условиях введения Трампом санкций в отношении России, как предполагает Пендзин, Китай для сохранения покупки российской нефти потребует от страны-агрессора большей скидки на нее.

"Когда мы говорим о доходах, то они состоят из двух частей: общий объем продаж, цена за единицу. Я рассказал, как распределяется объем, а вот по цене за единицу сложилась интересная ситуация. Для того, чтобы заинтересовать крупных покупателей нефти, россияне до сегодня давали им 5 долларов скидки на нефть", – рассказал Пендзин.

Если сегодня цена на марку нефти Brent составляет 64 доллара, то Urals (российская) составляет 60 долларов. Если отминусовать еще скидку в 5 долларов, то цена российской нефти будет равна 54 – 55 долларов за баррель. А это меньшая цифра, чем Россия закладывала в свой федеральный бюджет, поэтому дефицит казны и рос.

Но проблема в другом, Китай уже сказал, что он будет покупать российскую нефть при условии увеличения этих процентов – до 8 долларов за баррель (скидка). Это очень много,

– объяснил Пендзин.

Индия будет вынуждена отказаться от нефти России

С Индией, как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, ситуация еще сложнее. Если в торговле с Китаем все операции осуществляются в юанях, то Индия в 2023 году пробовала рассчитываться с Россией рупиями. Российские нефтяные компании тогда накопили рупий на 30 миллиардов долларов. Они так их никуда и не смогли деть.

Начиная с 2024 года все операции по продаже нефти в Индию происходят в долларах. Введение санкций против российских нефтяных фирм автоматически означает, что будут заблокированы все операции в долларах. Именно поэтому и звучат заявления, что Индия готова отказаться от покупки нефти России.

Объем в 20% Индия может заместить очень легко, как и Турция. Это готов сделать Персидский залив. Саудовская Аравия готова увеличить суточную добычу нефти на своих месторождениях. Если бы отказался и Китай, а там 60%, то это было бы трудно заместить,

– озвучил Пендзин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отметил,, что вся эта ситуация очень существенно повлияет на экономику России.

"30% доходов российского бюджета – это нефтедоллары. Если Индия откажется покупать российскую нефть, то общий объем доходов российского бюджета уменьшится на треть. Россиянам эти деньги перекрыть другими доходами неоткуда. Даже увеличение налогов внутри страны не спасет ситуацию", – убежден Пендзин.

Тот прогнозный показатель дефицита, который Россия заложила на 2026 год (4 триллиона рублей) на самом деле будет составлять в два раза больше. Это при том, что в 2025 году, согласно прогнозу Пендзина, российский Фонд национального благосостояния иссякнет. Это приведет к тому, что Россия вынуждена будет уменьшать расходы на различные сферы жизни, в том числе и социальную.

Что происходит после объявления санкций против России?