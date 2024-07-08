На Московській біржі виникли проблеми з ще однією валютою

На Московській фондовій біржі призупинили операції з ще однією валютою. Це наслідки санкцій, які США запровадили у середині червня 2024 року.

Раніше повідомляли, що на Московській фондовій біржі зупинили операції з доларами, євро та гонконзькими доларами. Про проблеми з турецькою лірою повідомили брокери, згідно з даними російських ЗМІ.

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На Московській біржі виникли проблеми з турецькою лірою

Зокрема, БКС, найбільший небанківський брокер країни, заявив про тимчасово припинення операцій з турецькими лірами для своїх клієнтів. Йдеться про біржовий ринок.

У компанії додали, що це рішення пов'язане з санкціями США. Нагадаємо, що американський регулятор вніс до санкційного списку Національний кліринговий центр.

Це ключова розрахункова "дочки" фондового ринку, яка відповідальна за реєстрацію всіх угод. У результаті через санкції введення та виведення валюти, а також розрахунків в угодах з лірою вимагає більше часу.

Російська інвестиційна компанія Фінамі також розповіла про проблеми з операціями з лірами. Вони навіть заявили, що компанія аналізує ситуацію та розглядають можливість припинення торгів лірою.