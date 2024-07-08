На Московской бирже возникли проблемы с еще одной валютой

На Московской фондовой бирже приостановили операции с еще одной валютой. Это последствия санкций, которые США ввели в середине июня 2024 года.

Ранее сообщали, что на Московской фондовой бирже остановили операции с долларами, евро и гонконгскими долларами. О проблемах с турецкой лирой сообщили брокеры, согласно данным российских СМИ.

Стоит внимания Доллар продолжает терять позиции против корзины из 6 других валют

На Московской бирже возникли проблемы с турецкой лирой

В частности, БКС, крупнейший небанковский брокер страны, заявил о временно прекращении операций с турецкими лирами для своих клиентов. Речь идет о биржевом рынке.

В компании добавили, что это решение связано с санкциями США. Напомним, что американский регулятор внес в санкционный список Национальный клиринговый центр.

Это ключевая расчетная "дочки" фондового рынка, которая ответственна за регистрацию всех сделок. В результате из-за санкций ввод и вывод валюты, а также расчетов в сделках с лирой требует больше времени.

Российская инвестиционная компания Финами также рассказала о проблемах с операциями с лирами. Они даже заявили, что компания анализирует ситуацию и рассматривают возможность прекращения торгов лирой.