Долар втрачає позиції проти кошика з 6 інших валют на тлі сигналів з ринку праці США.
Індекс долара США слабшає на ринку, коливаючись на рівні 104,96, зазнавши втрату на 0,16%.
Долар зафіксував незначні втрати після публікації звіту щодо ринку праці у США, що може вплинути на монетарну політику Федеральної резервної системи США.
Що відбувається з доларом США / Unsplash
Долар фіксує нові втрати на ринку на тлі сигналів з ринку праці США. Це впливає на очікування щодо монетарної політики американського центробанку.
Як змінилися позиції долара за 3 липня
У п'ятницю, 5 липня, Індекс долара США знову слабшає на ринку. На момент створення цього матеріалу, цей індикатор коливається на рівні 104,96, впавши на 0,16%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,82 – 105,17.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.