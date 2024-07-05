У п'ятницю, 5 липня, Індекс долара США знову слабшає на ринку. На момент створення цього матеріалу, цей індикатор коливається на рівні 104,96, впавши на 0,16%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,82 – 105,17.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Долар зафіксував незначні втрати у п'ятницю після публікації звіту щодо ринку праці у США. Нові дані свідчать про зростання робочих місць у першій економіці світу дещо сповільнилося, тоді як рівень безробіття зріс, пише видання Reuters.

До теми! Це дані є певним підтвердженням думки, що Федеральна резервна система США може почати знижувати процентні ставки у вересні 2024 року.

Водночас позиції євро зросли на 0,06%, а британський фунт подорожчав на 0,38%. Крім того, єна подорожчала на 0,04%. Нагадаємо, що японська валюта наприкінці червня обвалилася до мінімуму за майже 40 років.