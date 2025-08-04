Чому погіршуються відносини між США та Індією?

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткового мита на імпорт товарів з Індії. На тлі цього кроку відчувається помітне потепління у відносинах між Вашингтоном та Пакистаном, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Як зазначається, напруження у відносинах між США та Індією виникли через розбіжності щодо торгівлі та закупівель російської нафти.

При цьому риторика Трампа стала несподіванкою для індійських посадовців, які, як і аналітики, не можуть остаточно оцінити подальші перспективи відносин між американським лідером та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Чим погрожує Трамп Індії?

Ще кілька тижнів тому президент США натякав на досягнення торговельної угоди з Індією, яка прагнула уникнути підвищених мит (26%), що були запроваджені Трампом для більшості країн світу з 2 квітня.

Проте результати переговорів виявилися не надто оптимістичними: остаточні мита для Індії виявилися лише на один відсотковий пункт нижчими за первинно озвучені.

Важливо! Трамп заявив, що Індія може зазнати додаткових, поки що не конкретизованих, штрафних санкцій через великі обсяги закупівель російської нафти.

У США дають зрозуміти, що головна причина роздратування Вашингтона – саме закупівля Індією російської нафти, яка нині є основним джерелом енергопостачання для країни. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "Індія фактично допомагає фінансувати війну Росії проти України".

Як відреагували в Індії?

В уряді Моді наразі вивчають наслідки такого рішення. При цьому Нью-Делі все ще очікує на візит американської делегації, яка має повернутися для відновлення торговельних переговорів наприкінці серпня.

Індія дедалі впевненіше почувається як глобальний гравець і демонструє меншу готовність до поступок у стратегічних питаннях. Вона намагається втримати рівновагу у взаємодії з непередбачуваною адміністрацією Білого дому,

– зазначив дослідник Програми Південної Азії Stimson Center Крістофер Кларі.

Деякі аналітики також звертають увагу на активізацію контактів США з Пакистаном – традиційним суперником Індії – всього через кілька тижнів після загострення між двома державами.