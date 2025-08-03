24 Канал зібрав усі деталі щодо ситуації довкола імпорту російської нафти в Індію та погроз Трампа в бік Делі.

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Чому Трамп тисне на Індію?

Індія – одна з тих країн, які імпортують найбільше нафти з Росії. Інші великі імпортери – Китай, Бразилія і Туреччина.

30 липня Трамп повідомив, що з 1 серпня США запровадять мита на товари з Індії в розмірі 25%. А ще – "штраф", оскільки країна купує багато зброї та енергоносіїв у Росії.

Індія завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії та є найбільшим покупцем енергоносіїв у Росії, поряд з Китаєм, в той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні – все це не добре!

– написав президент США.

Втім, він не уточнив, що саме розуміє під штрафом.

Ба більше, Трамп назвав економіку Індії мертвою.

Президент США тисне на Делі з вимогою переглянути зовнішню політику Індії. Але зв'язки Індії та Росії дуже сильні. ЗМІ зауважують, що дружба країн почалася ще з 1950-х.

"США є найбільшим експортним ринком Індії, на який припадає майже 25% її експорту за останні місяці. Індія експортувала до США товарів на суму 87 мільярдів доларів у 2024 році. США мають дефіцит торгівлі товарами з Індією у розмірі 45,7 мільярда доларів. Тепер нові тарифи США вдарять по індійських товарах сильніше, ніж по товарах з інших країн", – пояснюють ЗМІ.

Скільки нафти купує Індія в Росії?

У 2025 фінансовому році двосторонній обсяг торгівлі досяг 68,7 мільярда доларів. За даними посольства Індії в Москві, це майже в 5,8 раза більше, ніж допандемічний обсяг торгівлі в 10,1 мільярда доларів. Він складається з експорту Індії на суму 4,88 мільярда доларів та імпорту з Росії на суму 63,84 мільярда доларів,

– наводить дані The Economic Times.

До 2030 року сторони планують досягти 100 мільярдів доларів двосторонньої торгівлі. На Росію зараз припадає близько 40% імпорту нафти до Індії, порівняно з лише 0,2% до війни в Україні.

"У грудні Індія підписала свою найбільшу в історії енергетичну угоду з Росією: 10-річну угоду про постачання 500 000 барелів нафти на день компанії Reliance, вартістю близько 13 мільярдів доларів щорічно", – інформують журналісти.

Тож енергетичні відносини між Індією та Росією глибоко вкорінилися. І Делі просто невигідно щось міняти. Але Трамп тисне.

Довідка. Понад 50% військової техніки Індії вироблено в Росії. Індія була найголовнішим імпортером російської зброї. А Росатом має угоду про спорудження 6 атомних реакторів в Індії.

Звідки повідомлення, що Індія припинила закупати російську нафту?

Справа в тому, що понад 60% індійських переробних потужностей обсягом 5,2 мільйона барелів на день контролюють державні нафтопереробні заводи Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum та Mangalore Refinery. А вони призупинили закупівлі російської нафти. Приватні компанії Reliance та Nayara залишаються найбільшими покупцями російської нафти.

Проте країна все ж розглядає інші ринки через тиск США та ЄС. Indian Oil, найбільший нафтопереробний завод Індії, придбав мільйони барелів сирої нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Експерти сприйняли це як сигнал про бажання диверсифікації поставок.

Я розумію, що Індія більше не буде купувати нафту у Росії. Так, я чув. Не знаю, чи це правда, але це хороший крок. Побачимо, що буде далі,

– сказав про це Трамп 1 серпня.

Індія не спішить змінювати свою політику на догоду Трампу

Та досить швидко – 2 серпня – анонімні індійські чиновники повідомили The New York Times, що Індія купуватиме російську нафту, попри погрози Трампа.

"В Індії зростає відчуття, що її лідери не повинні дозволяти дедалі мінливішій політиці Америки формувати її вибір щодо життєво важливих поставок енергії для її величезного населення", – мовиться в матеріалі.

Чиновники заявили: жодних змін у політиці не відбулося. Уряд нібито не дав жодних вказівок нафтовим компаніям щодо скорочення імпорту з Росії.

У спілкуванні з Reuters урядовці говорили схожі речі: нафтові контракти довгострокові, тож "не так просто припинити купувати за одну ніч"

Офіційна позиція Індії досить однозначна.

Наші двосторонні відносини з різними країнами мають власну цінність і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія та Росія мають стабільне та перевірене часом партнерство,

– сказав речник Міністерства закордонних справ Індії.

До слова, верховний комісар Індії у Великій Британії натякнув, що не тільки Індія торгує з агресором, а й ЄС. Наприклад, купуючи в Росії ті ж таки енергетичні продукти.