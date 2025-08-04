Почему ухудшаются отношения между США и Индией?

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт товаров из Индии. На фоне этого шага ощущается заметное потепление в отношениях между Вашингтоном и Пакистаном, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Как отмечается, напряжение в отношениях между США и Индией возникли из-за разногласий по торговле и закупок российской нефти.

При этом риторика Трампа стала неожиданностью для индийских чиновников, которые, как и аналитики, не могут окончательно оценить дальнейшие перспективы отношений между американским лидером и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Чем угрожает Трамп Индии?

Еще несколько недель назад президент США намекал на достижение торгового соглашения с Индией, которая стремилась избежать повышенных пошлин (26%), введенных Трампом для большинства стран мира со 2 апреля.

Однако результаты переговоров оказались не слишком оптимистичными: окончательные пошлины для Индии оказались лишь на один процентный пункт ниже первично озвученных.

Важно! Трамп заявил, что Индия может подвергнуться дополнительным, пока не конкретизированным, штрафным санкциям из-за больших объемов закупок российской нефти.

В США дают понять, что главная причина раздражения Вашингтона – именно закупка Индией российской нефти, которая ныне является основным источником энергоснабжения для страны. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "Индия фактически помогает финансировать войну России против Украины".

Как отреагировали в Индии?

В правительстве Моди сейчас изучают последствия такого решения. При этом Нью-Дели все еще ожидает визит американской делегации, которая должна вернуться для возобновления торговых переговоров в конце августа.

Индия все увереннее чувствует себя как глобальный игрок и демонстрирует меньшую готовность к уступкам в стратегических вопросах. Она пытается удержать равновесие во взаимодействии с непредсказуемой администрацией Белого дома,

– отметил исследователь Программы Южной Азии Stimson Center Кристофер Клари.

Некоторые аналитики также обращают внимание на активизацию контактов США с Пакистаном – традиционным соперником Индии – всего через несколько недель после обострения между двумя государствами.