Рішення про арешт активів німецького банку ухвалив арбітражний суд Санкт-Петербурга. Йдеться також про майно, рахунки та акції кредитора.

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У Росії арештували активи німецького банку

Позов проти німецького банку подала петербурзька компанія "РусХимАльянс", спільним підприємством, що на 50% належить російській корпорації "Газпром". У результаті "Дойче Банк" більше не має права розпоряджатися своєю 100% часткою в статутному капіталі російської дочірньої компанії, а також ТОВ "Технологічний центр Дойче Банку".

Варто додати, що Deutsche Bank був одним із поручителів за контрактом "РусХимАльянсу", турецької Renaissance Heavy Industries та німецької компанії Linde на будівництво заводу в Усть-Лузі для переробки газу.

До теми! На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація Deutsche Bank становить 31,27 мільярда євро, інформує Google Фінанси. Вартість акцій коливається на рівні 15,64 євро.

Загальну суму активів, на які наклали арешт у Росії, оцінюють у 238,6 мільйона євро або 259 мільйона доларів. У Deutsche Bank повідомили, що вже виділив значні кошти на цю справу – приблизно 260 мільйонів євро.

Крім того, у банку заявили, що їм необхідно подивитися, як російські суди реалізують цей позов, а також оцінити негайний операційний вплив в Росії. Раніше у цій же справі суд у Росії ухвалив рішення про арешт активів банку UniCredit.

Важливо! За 2023 рік найбільші західні банки, які продовжують працювати у Росії, сплатили до бюджету агресора податки на 800 мільйонів євро. Це в чотири рази більше, ніж було до початку повномасштабної війни Росії проти України, за даними Financial Times.

Нагадаємо, що наприкінці квітня суд заблокував усі рахунки JPMorgan у Росії. Це рішення стосується й рахунків дочірніх компаній банку. Позов проти американського кредитора подав державний ВТБ.