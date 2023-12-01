Уряд США планує вдвічі скоротити доходи Росії від продажу нафти та газу завдяки продовженню санкцій до 2030 року. Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів – Джеффрі Пайєтт.

Читайте також Що дозволило затягнути "енергетичний зашморг" для Росії

За слова держсекретаря, обмеження можливостей Путіна фінансувати війну в Україну має гарантувати, що Росії ніколи більше не зможе здійснити повторний напад на своїх сусідів.

Мета цих санкцій – змінити поведінку Росії та гарантувати, що Путін не матиме можливості, коли буде досягнутий певний мир... використати три-чотири роки для переозброєння і підготовки себе і своїх військових до третього етапу вторгнення в Україну,

– додав Пайєтт.

Великі обсяги експорту нафти

Нині Росія продовжує експортувати великі обсяги нафти. Однак, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що її експорт нафти й газу може впасти щонайменше на 40-50 % до 2030 року. За умови збереження санкцій проти російської енергетичної галузі.

Це те, чого нам доведеться дотримуватися протягом багатьох років, доки Путін продовжуватиме цю війну,

– сказав Пайєтт.

Нагадаємо, що імпорт російської нафти в ЄС, США та інші країни G7 переважно заборонений. Минулого року країни G7 ввели граничну ціну на експорт російської нафти.

Згідно з правилами, країни, що не входять до G7, можуть продовжувати купувати російську сиру нафту, але повинні платити менше ніж 60 доларів за барель, якщо вони хочуть використовувати західні судна або страховиків.

Тіньовий флот

Хоча спочатку санаційні заходи привели до різкого падіння цін на російську нафту, згодом Росія змогла створити нову мережу трейдерів і суден, щоб обійти ці обмеження. У тому числі, вона дозволила продавати нафту іншим покупцям, в основному в Індії та Китаї, за цінами, вищими за встановлену граничну ціну G7.

Зверніть увагу! Значна частина російської нафти проходить через "тіньовий флот", непрозоре володіння якими ускладнює їхнє обмеження санкціями.

США в активному пошуці дієвих способів, аби зробити діяльність цього тіньового флоту менш ефективною. Для цього вони планують: