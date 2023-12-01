Правительство США планирует вдвое сократить доходы России от продажи нефти и газа благодаря продлению санкций до 2030 года. Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам – Джеффри Пайетт.

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По словам госсекретаря, ограничение возможностей Путина финансировать войну в Украине должно гарантировать, что России никогда больше не сможет совершить повторное нападение на своих соседей.

Цель этих санкций – изменить поведение России и гарантировать, что у Путина не будет возможности, когда будет достигнут определенный мир... использовать три – четыре года для перевооружения и подготовки себя и своих военных к третьему этапу вторжения в Украину,

– добавил Пайетт.

Большие объемы экспорта нефти

В настоящее время Россия продолжает экспортировать огромные объемы нефти. Однако Международное энергетическое агентство прогнозирует, что ее экспорт нефти и газа может упасть по меньшей мере на 40-50% к 2030 году. При сохранении санкций против российской энергетической отрасли.

Это то, что нам придется придерживаться в течение многих лет, пока Путин будет продолжать эту войну,

– сказал Пайетт.

Напомним, что импорт российской нефти в ЕС, США и другие страны G7 преимущественно запрещен. В прошлом году страны G7 ввели предельную цену на экспорт российской нефти.

Согласно правилам, страны, не входящие в G7, могут продолжать покупать российскую сырую нефть, но должны платить менее 60 долларов за баррель, если они хотят использовать западные суда или страховщиков.

Теневый флот

Хотя поначалу санационные меры привели к резкому падению цен на российскую нефть, впоследствии Россия смогла создать новую сеть трейдеров и судов, чтобы обойти эти ограничения. В том числе, она позволила продавать нефть другим покупателям, в основном в Индии и Китае, по ценам выше установленной предельной цены G7.

Обратите внимание! Значительная часть российской нефти проходит через "теневой флот", непрозрачное владение которыми усложняет их ограничение санкциями.

США в активном поиске действенных способов, чтобы сделать деятельность этого теневого флота менее эффективной. Для этого они планируют: