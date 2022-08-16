Протягом першого повного кварталу з початку повномасштабного вторгнення в Україну економіка росії скоротилася на 4% у річному розрахунку. Аналітики очікували, що цей показник за квітень – червень складе 5%.

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Відповідь на санкції

Центральний банк росії очікує, що ця динаміка буде й надалі набирати оберти й досягне мінімуму у першій половині 2023 року. Загалом держава-агресорка активно працює над тим, аби по-новому налагодити економічні процеси в країні на тлі масштабних санкцій Заходу.

До теми! російський "Газпром" залякує жителів Європи різким зростання цін на газ. Йдеться про 4000 доларів за 1 тисячу кубометрів. Тоді як країни Європи активно готуються до опалювального сезону.

Оперативні дії росіян, на жаль, змогли послабити безпосередній вплив санкцій на країну. Йдеться про заходи щодо контролю за капіталом та різке підвищення ставок центробанком. У результаті російський рубль навіть став однією із найефективніших валют світу з у 2022 році на цей час. Варто додати, що наразі немає достовірної інформації, як саме відбувається торгівля валютою і як саме банк вливає на курси валют. Також це стабілізувало внутрішні ринки.

Наступним кроком стало залучення заходів бюджетно-фінансового стимулювання та суттєве зниження процентних ставок, що притупило короткостроковий вплив санкцій. Наприкінці минулого місяця центральний банк ухвалив рішення про різке зниження ключової ставки у росії на 150 базисних пунктів.

Прогнози та сфери, які постраждали

Водночас багато економістів вважають, що у довгостроковій перспективі наслідки для економіки держави-агресорки будуть суттєво серйознішими. Серед важливих факторів:

масовий вихід бізнесів та талантів з ринку росії, яке поступово звужує економічну активність,

відсутність доступу до важливих технологій.

Також санкції сильно вдарили по деяких секторах економіки у росії. Зокрема, показники виробництва впали на 4% у розрахунку на квартал, а обсяги роботи у сферах, залежних від імпорту, обвалилися більше ніж на 10%. Попит серед споживачів теж різко знизився:

роздрібні продажі впали на 11% у порівнянні з попереднім кварталом після жорстокого інфляційного шоку в березні,

тоді як Індекс впевненості споживачів впав, а монетарні умови посилилися.

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