Протягом першого повного кварталу з початку повномасштабного вторгнення в Україну економіка росії скоротилася на 4% у річному розрахунку. Аналітики очікували, що цей показник за квітень – червень складе 5%.
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Відповідь на санкції
Центральний банк росії очікує, що ця динаміка буде й надалі набирати оберти й досягне мінімуму у першій половині 2023 року. Загалом держава-агресорка активно працює над тим, аби по-новому налагодити економічні процеси в країні на тлі масштабних санкцій Заходу.
Оперативні дії росіян, на жаль, змогли послабити безпосередній вплив санкцій на країну. Йдеться про заходи щодо контролю за капіталом та різке підвищення ставок центробанком. У результаті російський рубль навіть став однією із найефективніших валют світу з у 2022 році на цей час. Варто додати, що наразі немає достовірної інформації, як саме відбувається торгівля валютою і як саме банк вливає на курси валют. Також це стабілізувало внутрішні ринки.
Наступним кроком стало залучення заходів бюджетно-фінансового стимулювання та суттєве зниження процентних ставок, що притупило короткостроковий вплив санкцій. Наприкінці минулого місяця центральний банк ухвалив рішення про різке зниження ключової ставки у росії на 150 базисних пунктів.
Прогнози та сфери, які постраждали
Водночас багато економістів вважають, що у довгостроковій перспективі наслідки для економіки держави-агресорки будуть суттєво серйознішими. Серед важливих факторів:
- масовий вихід бізнесів та талантів з ринку росії, яке поступово звужує економічну активність,
- відсутність доступу до важливих технологій.
Також санкції сильно вдарили по деяких секторах економіки у росії. Зокрема, показники виробництва впали на 4% у розрахунку на квартал, а обсяги роботи у сферах, залежних від імпорту, обвалилися більше ніж на 10%. Попит серед споживачів теж різко знизився:
- роздрібні продажі впали на 11% у порівнянні з попереднім кварталом після жорстокого інфляційного шоку в березні,
- тоді як Індекс впевненості споживачів впав, а монетарні умови посилилися.
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