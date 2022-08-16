російська компанія пригрозила жителям Європи цінами на газ на рівні 4000 доларів за 1 тисячу кубометрів в піковий час для споживання – взимку. Це зростання у більше ніж 1,5 раза, йдеться у заяві "Газпрому", інформує 24 канал.

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Що відбувається на ринку газу

Вартість ф'ючерсів на газ на спотових біржах Європі перетнула позначку у 2500 доларів за тисячу кубометрів. Зокрема, вересневі газові контракти у нідерландському хабі TTF 16 серпня пішли вгору на більше ніж 8% до 2541 долара за тисячу кубометрів.

Контракти з довшим терміном дії (постачання на жовтень – грудень) теж подорожчали, при чому навіть більше. Йдеться про діапазон цін 2575 – 2611 доларів за тисячу кубометрів. Зростання цін на ринку зафіксували саме після заяв російського монополіста. Ще до цього ф'ючерси на газ зросли в ціні майже на 11%, пробивши рівень у 2400 доларів за тисячу кубометрів, згідно APA.

російський монополіст "Газпром" також додав, що на 14 серпня 2022 року європейці заповнили свої сховища на 48,6 мільярда кубометрів. Тоді для того, щоб досягти рівня заповненості сезону 2019 – 2020 років необхідно закачати ще 23,8 мільярда кубометрів газу.

Запаси газу у ЄС

Згідно з S&P Global, сховища газу в ЄС станом на 25 червня 2022 року заповнили на 55,7% з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe. Крім того, у Євросоюзі узгодили новий регламент щодо мінімального рівня заповнення газосховищ на рівні 80% до 1 листопада 2022 року.

Проте країни мають прагнути досягти позначки у 85%. Головна ціль – енергетична безпека після вторгнення росії в Україну, інформує офіційний сайт Європарламенту. Тоді як у майбутні роки стратегічна ціль для заповнення газосховищ буде 90%. Це зробили з метою захистити споживачів у Європі від шоку щодо пропозиції на ринку.

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