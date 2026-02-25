Велика Британія ухвалила рішення про введення майже 300 нових санкцій проти Росії

Велика Британія оголосила про введення майже 300 нових санкцій проти Росії. Ці обмеження стосуватимуться переважно енергетичного сектору Росії. Таким чином британський уряд прагне обмежити експорт російської нафти.

Що відомо про нові санкції проти Росії від Великої Британії?

Санкції торкнуться компанії ПАТ "Транснефть". Саме вона забезпечує більшу частину експорту російської нафти, повідомляє уряд Великої Британії.

Важливо! Як показує статистика, ПАТ "Транснефть" забезпечує майже 80% експорту російської нафти, вказує Reuters.

Зауважимо, що теперішній пакет санкцій найбільший з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Обмеження, введенні протягом цих 4 років, уже призвели до таких наслідків:

Міжнародні санкції вже призведи до того, що Кремль втратив більш як 450 мільярдів доларів доходів. Зауважимо, Це приблизно 2 роки війни для Росії.

Наразі Росія отримує доходи від нафти найнижчі, починаючи з 2020 року.

Російська економіка зараз перебуває у стані стагнації.

Нові заходи також вдарили по темній павутині незаконних нафтоторговців Росії, запровадивши санкції проти 175 компаній нафтової мережі "2Rivers", одного з найбільших операторів тіньового флоту у світі та великого торговця російською сирою нафтою,

– йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Окрім цього, нові обмеження торкаються:

48 танкерів, які здійснюють перевезення нафти з Росії;

компаній та осіб, що пов'язані з обходом санкцій.

Зокрема, як відомо, було посилено санкції проти 49 компаній та осіб, що пов'язані із військовою промисловістю Росії. До того ж обмеження торкнуться 9 російських банків. Ці фінустанови здійснюють міжнародні платежі.

Iветт Купер Міністр закордонних справ Великої Британії Велика Британія сьогодні вжила рішучих заходів для припинення критично важливих потоків фінансування, військового обладнання та доходів, які підтримують агресію Росії, в рамках нашого найбільшого комплексу заходів з перших місяців вторгнення.

