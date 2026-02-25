Что известно о новых санкциях против России от Великобритании?
Санкции коснутся компании ПАО "Транснефть". Именно она обеспечивает большую часть экспорта российской нефти, сообщает правительство Великобритании.
Важно! Как показывает статистика, ПАО "Транснефть" обеспечивает почти 80% экспорта российской нефти, указывает Reuters.
Заметим, что нынешний пакет санкций самый большой с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ограничения, введенные в течение этих 4 лет, уже привели к таким последствиям:
- Международные санкции уже привели к тому, что Кремль потерял более 450 миллиардов долларов доходов. Заметим, Это примерно 2 года войны для России.
- Сейчас Россия получает доходы от нефти самые низкие, начиная с 2020 года.
- Российская экономика сейчас находится в состоянии стагнации.
Новые меры также ударили по темной паутине незаконных нефтеторговцев России, введя санкции против 175 компаний нефтяной сети "2Rivers", одного из крупнейших операторов теневого флота в мире и крупного торговца российской сырой нефтью,
– говорится на сайте правительства Великобритании.
Кроме этого, новые ограничения касаются:
- 48 танкеров, которые осуществляют перевозки нефти из России;
- компаний и лиц, связанных с обходом санкций.
В частности, как известно, были усилены санкции против 49 компаний и лиц, связанных с военной промышленностью России. К тому же ограничения коснутся 9 российских банков. Эти финучреждения осуществляют международные платежи.
Великобритания сегодня приняла решительные меры для прекращения критически важных потоков финансирования, военного оборудования и доходов, которые поддерживают агрессию России, в рамках нашего крупнейшего комплекса мер с первых месяцев вторжения.
Какую еще помощь получит Украина от Великобритании?
Кроме санкций, Великобритания также приняла решение о предоставлении помощи Украине. Выделено было 30 миллионов фунтов стерлингов. Благодаря этим средствам, должно произойти укрепление устойчивости Украины после российских ударов.
25 миллионов стерлингов из этой суммы направят именно на ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры. Еще 5 миллионов стерлингов должны использовать для нужд украинцев, пострадавших от военных преступлений России.