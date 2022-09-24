Під час пресбрифінг для журналістів в Нью-Йорку, Шмигаль наголосив, що кошти росії мають стати основним ресурсом для масштабної відбудови України. Мовиться від 300 – 500 мільярдів доларів.

Цікаво Початок мобілізації у росії: до чого тут найбільший банк держави-агресорки

Також Денис Шмигаль відзначив, що Україна працює над продовженням зернової угоди, яка сприяє подоланню продовольчої кризи у світі, а також обговорює з усіма країнами важливість демілітаризація ЗАЕС, де російські війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли.

За словами Шмигаля, під час зустрічей із лідерами країн-партнерів на полях ООН він отримав запевнення в беззаперечній підтримці України, попри останні провокаційні кроки Росії.

Скільки Україні треба на відбудову

Зараз Україна потребує 108,3 мільярда доларів, або 2,9 трильйона гривень, гідно з підрахунками KSE Institute.

Збитки нанесені інфраструктурі оцінюються у 31,6 мільярда доларів.

Підприємствам та промисловості – у 8,8 мільярда доларів.

Нагадаємо! Країни Євросоюзу можуть виділити 523 мільярди доларів на відновлення післявоєнної України.