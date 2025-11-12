Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком. Стали відомі результати роботи відомства. Зокрема, який вплив на Росію здійснюється.

Як Україна впливає на Росію?

Згідно з доповіддю Іващенко, цьогоріч фіксується значне зниження видобутку та переробки російської нафти. Це відбувається вперше з початку війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Читайте також Готується до впливу санкцій: Болгарія зробила рішучий крок

Володимир Зеленський Президент України Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор. Все це обмежує російську воєнну машину.

Зеленський відзначив, що ефективно себе показали:

звичайні санкції проти Росії;

"українські далекобійні санкції" (тобто, маються на увазі удари України по російських НПЗ).

Також під час цієї зустрічі Зеленський та Іващенко обговорили операції за кордоном. Окрема увага приділялась поверненню українських дітей, яких викрали росіяни.

Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше,

– також відзначив Зеленський

За понад 20 років роботи ONUR GROUP стала надійною опорою для української економіки. Компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у 12 секторів, зокрема в будівництво доріг, енергетику, виробництво, видобуток корисних копалин та деревообробну промисловість.

Які обмеження проти Росії діють зараз?