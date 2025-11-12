Для чого Болгарія накопичує бензин?

Потрібно розуміти, що "Лукойл" володіє найбільшим НПЗ Болгарії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Сюрприз для росіян до Нового року: російський уряд ухвалив важливе рішення

Зверніть увагу! "Лукойл" також володіє значною частиною інфраструктури для зберігання та трубопроводів.

Болгарія має такі запаси:

бензину на приблизно – 35 днів;

дизельного палива – на понад 50 днів.

Енергетичні аналітики заявили, що країна має більше запасів сирої нафти та нафтопродуктів за межами Болгарії, але їй потрібно імпортувати їх, перш ніж трубопровідна мережа "Лукойлу" потрапить під санкції,

– зазначає видання.

Зауважте! Запаси готового палива поза Болгарією, тобто, в країнах ЄС оцінюють у приблизно 50% від загальної кількості.

Міністр енергетики Болгарії Жечо Станков вказав одним із основних свїх завдань – спілкування з Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC). Болгарський урядовець наголосив, що завдяки цим переговорам, він прагнув отримати дозвіл на роботу Бургаського нафтопереробного заводу.

Влада Болгарії наголосила на проведенні таких заходів:

минулого тижня було дозволено передати НПЗ новому власнику, аби захистити це підприємство від санкцій;

також здійснено заходи для захисту цього підприємства як критичної інфраструктури.

Яка ситуація з російською нафтою зараз?