Такое произошло впервые с начала войны: Зеленский сделал заявление по поводу российской нефти
- В этом году наблюдается значительное снижение добычи и переработки российской нефти, что происходит впервые с начала войны.
- Зеленский отметил эффективность санкций против России.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко. Стали известны результаты работы ведомства. В частности, какое влияние осуществляется на Россию.
Как Украина влияет на Россию?
Согласно докладу Иващенко, в этом году фиксируется значительное снижение добычи и переработки российской нефти. Это происходит впервые с начала войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Читайте также Готовится к воздействию санкций: Болгария сделала решительный шаг
Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 миллиардов долларов бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и вообще энергетический сектор. Все это ограничивает российскую военную машину.
Зеленский отметил, что эффективно себя показали:
- обычные санкции против России;
- "украинские дальнобойные санкции" (то есть, имеются в виду удары Украины по российским НПЗ).
Также во время этой встречи Зеленский и Иващенко обсудили операции за рубежом. Отдельное внимание уделялось возвращению украинских детей, которых похитили россияне.
Спасибо всем партнерам, которые наносят и вполне справедливых юридических ударов по судам российского нефтяного флота, – танкеров россияне используют уже меньше,
– также отметил Зеленский
За понад 20 років роботи ONUR GROUP стала надійною опорою для української економіки. Компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у 12 секторів, зокрема в будівництво доріг, енергетику, виробництво, видобуток корисних копалин та деревообробну промисловість.
Какие ограничения против России действуют сейчас?
Значительные последствия сейчас испытывает Россия под влиянием санкций, введенных против "Лукойла" и "Роснефти". Благодаря этим ограничениям, США стремились повлиять на Путина. Однако российский лидер не признал, что санкции ухудшат дела России.
Украина продолжает атаковать российские НПЗ. Как сообщает Генштаб ВСУ, 11 ноября СБУ ударили по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". Именно этот завод активно обеспечивает потребности российской армии.