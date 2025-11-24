Росія втрачає останнє джерело доходу: санкції нарешті діють

Російський бюджет у листопаді може отримати від нафти та газу значно менші доходи. Імовірно, вони скоротяться на 35%, якщо порівнювати з аналогічним періодом торік.

Чому Росія отримує менші доходи від нафти та газу?

Санкції вплинули на те, що Росія отримує відчутно менші доходи від нафти та газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Згідно з підрахунками, ситуація виглядатиме так:

імовірно, за підсумками листопада, у російський бюджет від продажу нафти та газу надійде – 520 мільярдів рублів, що на 7,4% менше ніж торік;

з січня по листопад російський бюджет отримає орієнтовно – 8 трильйонів рублів нафтогазових доходів. Це на 22% менше ніж за аналогічний період торік.

Окрім санкцій, на нафтогазові доходи також вплинули:

падіння ціни на нафту;

зміцнення рубля.

Згідно з розрахунками Reuters, ціна російської нафти для цілей оподаткування знизилася у січні – листопаді до 57,3 долара за барель порівняно з 68,3 доларами за аналогічний період минулого року. Водночас рубль зміцнився до 81,1 за долар з 91,7 у січні – листопаді 2024 року,

– повідомляє видання.

Цікаво! Як повідомляє Trading Economics, російська нафта Urals сьогодні коштує – 52,81 долара за барель.

Що відбувається в російській економіці зараз?