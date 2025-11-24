Россия теряет последний источник дохода: санкции наконец-то действуют

Российский бюджет в ноябре может получить от нефти и газа значительно меньшие доходы. Предположительно, они сократятся на 35%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Почему Россия получает меньшие доходы от нефти и газа?

Санкции повлияли на то, что Россия получает ощутимо меньшие доходы от нефти и газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Спокойно не будет: инвесторы рассказали об изменениях на фондовом рынке до конца 2025 года

Согласно подсчетам, ситуация будет выглядеть так:

предположительно, по итогам ноября, в российский бюджет от продажи нефти и газа поступит – 520 миллиардов рублей, что на 7,4% меньше чем в прошлом году;

с января по ноябрь российский бюджет получит ориентировочно – 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов. Это на 22% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме санкций, на нефтегазовые доходы также повлияли:

падение цены на нефть;

укрепление рубля.

Согласно расчетам Reuters, цена российской нефти для целей налогообложения снизилась в январе – ноябре до 57,3 доллара за баррель по сравнению с 68,3 доллара за аналогичный период прошлого года. В то же время рубль укрепился до 81,1 за доллар с 91,7 в январе – ноябре 2024 года,

– сообщает издание.

Интересно! Как сообщает Trading Economics, российская нефть Urals сегодня стоит – 52,81 доллара за баррель.

Что происходит в российской экономике сейчас?