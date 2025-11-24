Россия теряет последний источник дохода: санкции наконец-то действуют
- Доходы России от нефти и газа могут уменьшиться на 35% в ноябре 2025 года из-за санкций и других факторов.
- Цена российской нефти для налогообложения снизилась до 57,3 доллара за баррель, а рубль укрепился до 81,1 за доллар.
Российский бюджет в ноябре может получить от нефти и газа значительно меньшие доходы. Предположительно, они сократятся на 35%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Почему Россия получает меньшие доходы от нефти и газа?
Санкции повлияли на то, что Россия получает ощутимо меньшие доходы от нефти и газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Согласно подсчетам, ситуация будет выглядеть так:
- предположительно, по итогам ноября, в российский бюджет от продажи нефти и газа поступит – 520 миллиардов рублей, что на 7,4% меньше чем в прошлом году;
- с января по ноябрь российский бюджет получит ориентировочно – 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов. Это на 22% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме санкций, на нефтегазовые доходы также повлияли:
- падение цены на нефть;
- укрепление рубля.
Согласно расчетам Reuters, цена российской нефти для целей налогообложения снизилась в январе – ноябре до 57,3 доллара за баррель по сравнению с 68,3 доллара за аналогичный период прошлого года. В то же время рубль укрепился до 81,1 за доллар с 91,7 в январе – ноябре 2024 года,
– сообщает издание.
Интересно! Как сообщает Trading Economics, российская нефть Urals сегодня стоит – 52,81 доллара за баррель.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Ситуация в российской экономике ощутимо ухудшилась. В частности, на фоне затяжной войны. Кремль вынужден искать пути для обеспечения армии. Параллельно с этим, растет дефицит российского бюджета, который по итогам года может достичь – 5,7 триллиона рублей, сообщает "The Moscow Times".
Российский нефтяной гигант – "Газпром" готовится продать один из крупнейших нефтехимических комплексов России. Таким образом компания хочет покрыть хоть часть от убытков. Дело в том, что "Газпром" потерял европейскую часть рынка.