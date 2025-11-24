Чому хочуть продати "Газпром нефтехім Салават"?

Завдяки цій угоді, "Газпром" планує покрити збитки, які були отримані від втрати європейського газового ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК.

Цікаво! Нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехім Салават" знаходиться у Башкирії.

Що відомо про цей продаж:

  • планують продати підприємство "Газпром нефтехім Салават" холдингу "Росхім";
  • станом на зараз, ця угода оцінюється у 250 – 270 мільярдів рублів.

Як зазначає видання "Коммерсант", "Газпром" зараз зазнав таких збитків через втрату європейського ринку:

  • протягом січня – вересня цього року чисті збитки компанії сягнули – 170 мільярдів рублів;
  • водночас, зазначимо, що збитки за перші 9 місяців 2025 року менші ніж у 2024;
  • валовий прибуток за перші 9 місяців 2025 року збільшився на 50% і сягнув – 1,26 трильйона рублів.

Що відомо про угоду для продажу "Газпром нефтехім Салават"?

  • Компанія "Газпром нефтехім Салават" виробляє більш як 150 видів продукції. Зокрема, там виготовляються: бензин, аміак, поліетилен, сірку, бутиловий спирт дизель і так далі. Ця продукція постачається не тільки до федеральних округів. Також здійснювався імпорт цих товарів у понад 20 країн.

  • "Росхім" прагне придбати "Газпром нефтехім Салават", аби збільшити свою присутність на ринку та стати новим лідером. Зауважимо, що основне спрямування діяльності цієї компанії, це виробництво сульфату заліза, сірчаної кислоти, кальцинованої соди, а також – діоксиду титану.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, що, аби врятувати "Газпром", Кремль ухвалив рішення про податкові послаблення для компанії. Фактично, зараз Москва "субсидіює" збитки свого газового гіганта.