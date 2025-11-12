Для чего Болгария накапливает бензин?

Нужно понимать, что "Лукойл" владеет крупнейшим НПЗ Болгарии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Сюрприз для россиян к Новому году: российское правительство приняло важное решение

Обратите внимание! "Лукойл" также владеет значительной частью инфраструктуры для хранения и трубопроводов.

Болгария имеет такие запасы:

бензина на примерно – 35 дней;

дизельного топлива – более чем на 50 дней.

Энергетические аналитики заявили, что страна имеет больше запасов сырой нефти и нефтепродуктов за пределами Болгарии, но ей нужно импортировать их, прежде чем трубопроводная сеть "Лукойла" попадет под санкции,

– отмечает издание.

Заметьте! Запасы готового топлива за пределами Болгарии, то есть, в странах ЕС оценивают примерно в 50% от общего количества.

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков указал своей одной из основных задач сейчас – общение с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Болгарский чиновник отметил, что благодаря этим переговорам, он стремился получить разрешение на работу Бургаского нефтеперерабатывающего завода.

Власти Болгарии отметили проведение таких мероприятий:

на прошлой неделе было разрешено передать НПЗ новому владельцу, чтобы защитить это предприятие от санкций;

также приняты меры для защиты этого предприятия как критической инфраструктуры.

Какова ситуация с российской нефтью сейчас?