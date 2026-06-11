Санкції не діють: Пєсков прокоментував ситуацію з російськими банками
Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію з російськими банками. На думку прессекретаря Путіна, обмеження Заходу ніяк не впливають на ситуацію у цьому секторі.
Яка ситуація у банківському секторі Росії?
На думку Пєскова, ситуація у банківському секторі Росії "цілком стабільна й контрольована", повідомляє російський Інтерфакс.
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Це не нові явища: ви знаєте, що наші найбільші банки вже давно перебувають під санкціями. Це не заважає банкам отримувати великий прибуток, розвиватися, зберігати абсолютну стійкість, підтримувати свої максимально високі рейтинги надійності,
– каже Пєсков.
Пєсков стверджує, що з російськими банками є лише невеличкі труднощі. Проте, як каже речник Путіна, Кремлю вдається все контролювати.
Цікаво, що введенні санкції Пєсков назвав незаконними. Йдеться, зокрема, про обмеження ЄС. Нагадаємо, наразі Євросоюз працює над 21-м пакетом санкцій. Туди якраз можуть увійти нові обмеження проти російських банків.
Щобільше, відомо, що Київ просить Європу у 21 пакеті зосередитись саме на банківському секторі Росії. До того ж особливу увагу хочуть приділити обходу санкцій, зокрема, через крипту.
Що відомо про останні санкції проти Росії?
- Ще 26 травня Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Загалом там було 18 обмежень. Першочергово вони торкнулись низки банків.
- Також ці обмеження стосувались криптовалютних мереж та бірж. Саме їх Росія використовує для обходу санкцій. Наприклад, йдеться про мережу A7. Вона дозволяла Росії, обходячи санкції, фінансувати свій ВПК.