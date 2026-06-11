Какова ситуация в банковском секторе России?
По мнению Пескова, ситуация в банковском секторе России «вполне стабильна и контролируема», сообщает российский Интерфакс.
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Это не новые явления: вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности,
– говорит Песков.
Песков утверждает, что у российских банков есть лишь небольшие трудности. Однако, как говорит пресс-секретарь Путина, Кремлю удается все контролировать.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Интересно, что введенные санкции Песков назвал незаконными. Речь идет, в частности, об ограничениях ЕС. Напомним, в настоящее время Евросоюз работает над 21-м пакетом санкций. Туда как раз могут войти новые ограничения против российских банков.
Более того, известно, что Киев просит Европу в 21-м пакете сосредоточиться именно на банковском секторе России. К тому же особое внимание хотят уделить обходу санкций, в частности, через крипту.
Что известно о последних санкциях против России?
- Еще 26 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Всего там было 18 ограничений. В первую очередь они коснулись ряда банков.
- Также эти ограничения касались криптовалютных сетей и бирж. Именно их Россия использует для обхода санкций. Например, речь идет о сети A7. Она позволяла России, обходя санкции, финансировать свой ВПК.