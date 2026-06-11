Яка ситуація у банківському секторі Росії?

На думку Пєскова, ситуація у банківському секторі Росії "цілком стабільна й контрольована", повідомляє російський Інтерфакс.

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Це не нові явища: ви знаєте, що наші найбільші банки вже давно перебувають під санкціями. Це не заважає банкам отримувати великий прибуток, розвиватися, зберігати абсолютну стійкість, підтримувати свої максимально високі рейтинги надійності,

– каже Пєсков.

Пєсков стверджує, що з російськими банками є лише невеличкі труднощі. Проте, як каже речник Путіна, Кремлю вдається все контролювати.

Цікаво, що введенні санкції Пєсков назвав незаконними. Йдеться, зокрема, про обмеження ЄС. Нагадаємо, наразі Євросоюз працює над 21-м пакетом санкцій. Туди якраз можуть увійти нові обмеження проти російських банків.

Щобільше, відомо, що Київ просить Європу у 21 пакеті зосередитись саме на банківському секторі Росії. До того ж особливу увагу хочуть приділити обходу санкцій, зокрема, через крипту.

Що відомо про останні санкції проти Росії?